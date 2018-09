Furto nella casa-museo di Little Tony, il migliore amico del cantante: "Rapina su commissione"

“Hanno rubato quattro giubbini, fra cui uno molto particolare con la bandiera russa e quella americana, che rappresentavano il rock nel mondo, da Est a Ovest”. E' con voce rotta dalla rabbia che a Pomeriggio Cinque Roberto Valerio, il migliore amico di Little Tony, racconta il furto subito. Il cantante gli aveva lasciato tutti i suoi cimeli e ricordi più cari e lui li ha poi usati per allestire una casa-museo a Montebelluna, in provincia di Treviso.



Da qualche giorno, però, di ricordi ce n'è molti meno. Oltre ai giubbotti sono spariti dischi e occhiali. Ma il signor Valerio ha una certezza: “Me l'hanno confermato anche i carabinieri: è stato un furto su commissione, l’allarme non ha suonato e i ladri hanno avuto il tempo di scegliere cosa rubare”.



Con molta tristezza Roberto lancia un appello: “Non mi interessa chi è stato, però vorrei che questi cimeli tornassero a casa. Sono testimonianze della vita di Little Tony”.