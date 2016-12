Furto al commissariato del Viminale

A due passi dal tempio della sicurezza, e cioè il ministero degli Interni, hanno messo a punto un colpo da maestro: derubate due pistole di ordinanza dagli uffici del commissariato del Viminale. Siamo a Roma, in via Farini: secondo quanto riportato dalla Questura i ladri sono entrati nella stanza da un chiostro interno non coperto da video-sorveglianza e non visibile dal corpo di guardia del palazzo sito al piano terra, vicino l'ingresso principale. Avrebbero scardinato la finestra per poi forzare il cassetto di una scrivania dove erano custodite le armi in dotazione individuale ad operatori del commissariato. A quanto pare un colpo ben studiato. Ora le indagini sono affidate a alla Squadra Mobile capitolina che ha ascoltato numerosi testimoni, ma dei ladri ancora nessuna traccia.