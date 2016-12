Furti in aziende alta moda, arresti

Operazione della polizia nei confronti di un'organizzazione criminale specializzata in furti in aziende di pelletteria che producono brand dell'alta moda. Gli agenti hanno arrestato diverse persone e compiuto perquisizioni in Toscana, Lombardia ed Emilia Romagna. L'operazione denominata "Toccata e fuga" è scattata nelle prime ore della mattinata.