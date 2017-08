Furti gioiellerie e banche, 5 arresti in Liguria e Lombardia

Vasta operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Savona tra Liguria e Lombardia per l'esecuzione di un'ordinanza d'applicazione di misure restrittive a carico di cinque persone d'origine sudamericana e irregolari sul territorio nazionale, accusati di furti in gioiellerie e in istituti di credito. I colpi messi a segno, prevalentemente nel Nord Italia, hanno fruttato bottini che hanno raggiunto in un'occasione i 150mila euro.