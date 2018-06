Furti a rapine nel nord Italia: 23 arresti | La mente era un compro oro italiano

Le tre bande criminaliSi dividevano in albanesi, romeni e moldavi, ma i tre gruppi erano collegati fra loro e agivano in modo coordinato. Occasionalmente, partecipavano anche altre persone, sia connazionali dia di nazionalità italiana. La mente però era un "insospettabile", come lo hanno definito i carabinieri, cittadino di Casteggio, provincia di Pavia, gestore di un compro oro e un’agenzia immobiliare. Proprio queste attività gli consentivano di raccogliere le informazioni necessarie per "indicare gli obiettivi da colpire, soprattutto con riferimento alle abitazioni private". In un’occasione, poi, l’uomo aveva commissionato il furto di alcune costose bici da corsa ai danni di ciclisti della zona. I mezzi rubati, il cui valore si aggirava attorno ai 5 mila euro ciascuna, sono stati poi rivenduti ad acquirenti ignari della loro provenienza illecita.