Furbetti del cartellino all'Agenzia dogane di Roma, 12 indagati

Dodici dipendenti dell'Agenzia delle dogane di Roma sono indagati per truffa aggravata e falsa attestazione. Grazie a filmati e pedinamenti, si è scoperto che gli indagati uscivano, per compiere commissioni private, cedendo il badge a un collega che attestava, invece, l'uscita al termine dell'orario di lavoro. Sono 209 le ore di lavoro retribuite e non svolte per un danno di migliaia di euro.