Fumo, arrivano nuove norme e divieti Codacons: bene ma ora più controlli

Sanzione per i mozziconi a terra - Da 60 a 300 euro. E' quando dovrà sborsare chi verrà sorpreso a gettare i mozziconi a terra, in acque e negli scarichi, come prevede la legge sulla Green Economy che entrerà in vigore insieme al pacchetto Salute. Si tratta di una sanzione doppia rispetto a quella riservata a chi lascia a terra cicche da masticare, fazzoletti o scontrini. Le amministrazioni comunali saranno obbligate a aumentare il numero di cestini e posaceneri per la strade.



Addio "bionde" in auto con minori - Se in automobile vi sono minori o donne in gravidanza non si potrà più accendere una sigaretta. Il divieto vale non solo in marcia ma anche a motore spento.



Niente fumo davanti agli ospedali - Stop anche alle sigarette nei pressi di ospedali e Irccs pediatrici. Si rischia una sanzione da 50 a 500 euro.



Immagini-shock sui pacchetti - In commercio dal 20 maggio, poi, i nuovi pacchetti su cui campeggeranno immagini-shock. Le foto di malati e malattie copriranno il 65% della confezione e saranno affiancate dalle scritte "Il fumo uccide" e dal numero verde antifumo dell'Istituto superiore di Sanità (800.554088). Sulle sigarette elettroniche compariranno invece messaggi dissuasivi.



Stop a pacchetti da 10 e aromi - Sempre a maggio non sarà più possibile acquistare pacchetti da 10 sigarette e confezioni di tabacco da 30 grammi, considerati in quanto meno cari più appetibili per i giovani. Divieto anche per gli aromi come mentolo e vaniglia.



Via licenza a chi vende a minori - I tabaccai che saranno sorpresi a vendere sigarette a minorenni rischieranno grosso. Al primo errore scatterà la sospensione e una sanzione da 4mila euro. Al secondo verrà revocata la licenza e sarà comminata una multa da 8mila euro. Anche le sigarette elettroniche e le ricariche contenenti nicotina non potranno essere vendute a chi non ha ancora la maggiore età.



Il Codacons: ottima iniziativa ma servono più controlli - "Si tratta di misure senza dubbio positive per contrastare il fumo e ridurre i troppi decessi che si registrano in Italia a causa del tabacco (circa 80.000 ogni anno). Tuttavia da soli questi provvedimenti non bastano", afferma il presidente Carlo Rienzi, che aggiunge: "Occorre infatti incrementare i controlli specie sul fronte dei luoghi pubblici. Ricordiamo infatti che la legge Sirchia sul fumo, dopo un primo periodo di rigida applicazione, è stata progressivamente disattesa, al punto che oggi nelle discoteche e nei pub italiani si fuma in tutta tranquillità nonostante i divieti".



"Senza controlli mirati sul territorio, specie sulla vendita di tabacco ai minori e sul rispetto dei divieti nei luoghi pubblici, qualsiasi norma perde efficacia e diventa di fatto inutile", conclude Rienzi.