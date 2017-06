Fs, sciopero dei treni di 24 ore dalle 21 di giovedì 15 giugno

Disagi in arrivo per chi viaggia in treno dalle 21 di giovedì 15 giugno alle 21 di venerdì 16 giugno. Alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale addetto al trasporto del gruppo Fs, a esclusione di Piemonte e Valle d'Aosta. Lo comunica in una nota Ferrovie dello Stato.