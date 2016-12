Fs: blackout informatico, possibili ritardi nella circolazione dei treni

I treni in circolazione potrebbero subire ritardi a causa di un blackout informatico che sta interessando il gruppo Ferrovie dello Stato. A riferirlo è la stessa società, che individua la causa nella "temporanea impossibilità di fornire agli equipaggi dei treni la modulistica di viaggio con tutte le indispensabili prescrizioni e le informazioni tecniche necessarie per via telematica".