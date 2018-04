Frosinone, cavallo e cavaliere finiscono in un dirupo: salvati dai vigili del fuoco

Era uscito per una passeggiata in sella al suo cavallo approfittando della giornata di festa del 25 aprile. Il sentiero scelto però era troppo impervio ed è così che un uomo di 35 anni e il suo compagno a quattro zampe sono precipitati in un dirupo. E' successo a Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone. La cavalcata poteva finire in tragedia, ma per fortuna cavallo e cavaliere sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco.