Frontiera Francia,rimessi controlli

"La Francia non ha sospeso Schengen ma ha reintrodotto i controlli fissi alle frontiere con l'Italia che non sono previsti dal trattato". Lo riferiscono fonti italiane. Il controllo e il riaccompagnamento alla frontiera italiana "degli stranieri in situazione irregolare" continuano normalmente, sulla base "degli accordi franco-italiani di Chambéry", ha chiarito quindi un alto responsabile della prefettura delle Alpes-Maritimes.