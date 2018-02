13 febbraio 2018 17:22 Frontex: gli arrivi in Italia di migranti a gennaio tornano a salire ma il trend generale è in calo Ma il Viminale precisa: "Su febbraio crollo degli arrivi sulle nostre coste". Nuova tragedia tra Turchia e Grecia: 9 dispersi, muore un bimbo

"Il numero di migranti arrivati in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale a gennaio è salito a oltre 4.800, il doppio rispetto al mese precedente, quando le attività dei trafficanti erano state colpite dai combattimenti vicini alle aree di partenza e dal cattivo tempo". Lo ha comunicato Frontex in una nota. Il dato mensile è in linea con quello del gennaio dello scorso anno.

Il ministero dell'Interno, in risposta ai dati Frontex, ha emesso un comunicato per spiegare i numeri. Prendendo come periodo di riferimento gennaio e i primi 13 giorni di febbraio, sulle coste italiane sono sbarcati 4.731 migranti (di cui 3.534 provenienti dalla Libia), il 49,93% in meno rispetto allo stesso periodo del 2017 (con 9.448 persone sbarcate) e il 22,73% in meno rispetto allo stesso periodo di due anni fa (6.123).



Il calo degli arrivi è ancora più evidente se si tiene conto degli arrivi dalla Libia: dall'inizio dell'anno a oggi sono stati 3.534, il 60,76% in meno rispetto allo stesso periodo del 2017 e il 42,28% in meno rispetto allo stesso periodo del 2016.

Frontex poi precisa: "Trend in calo" - "Non c'è indicazione di un cambio nella generale tendenza in calo" degli arrivi di migranti in Italia "iniziata nell'estate 2017". Così Frontex ha precisato i suoi dati. "Il numero dei migranti irregolari arrivati in Italia a dicembre 2017 - spiegano - era stato il più basso in tre anni. I numeri sono lievemente risaliti a gennaio 2018, restando però in linea con i dati di gennaio 2017. Dopo il lieve rialzo di gennaio, il numero è sprofondato a 249 nei primi 12 giorni di febbraio, - 95% rispetto ai primi 12 giorni di febbraio 2017".