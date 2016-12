Frontale con ladri, feriti 2 Cc

Dopo un violento frontale causato da dei ladri in fuga, due carabinieri di Lodi sono stati ricoverati in ospedale. E' accaduto a Caselle Lurani (Lodi). L'auto dei militari stava pattugliando la zona quando ha ricevuto la segnalazione di un furto poco lontano da dove si trovava. Una volta arrivati nell'area segnalata, i militari hanno visto l'auto dei malviventi avvicinarsi a tutta velocità per poi scontrarsi frontalmente.