Frodi agli automobilisti, la Gdf controlla migliaia di distributori di carburante

La guardia di finanza ha controllato, a partire dal 1° luglio, migliaia di distributori di carburante per prevenire truffe ai consumatori. Nel corso degli interventi sono stati sequestrati 112mila litri di prodotti petroliferi, principalmente per casi di frode emersi dal riscontro tra il quantitativo di carburante effettivamente erogato e l'importo pagato dagli automobilisti.

Sempre nell'ambito dei controlli programmati per il periodo estivo, i finanziari hanno anche sequestrato 13 milioni di prodotti contraffatti e insicuri, scoperto 560 venditori abusivi e individuato oltre 3mila esercenti che, pur essendo in possesso di licenze e autorizzazioni, hanno omesso di comunicare l'inizio dell'attività risultando così, in molti casi, evasori totali e quindi micro-imprese completamente sconosciute al Fisco.



Nel mirino della Guardia di finanza anche i ricavi occultati al fisco da parte di locatori di seconde e terze case o di Bed & Breakfast ubicati nelle località di villeggiatura: in questo ambito sono state 400 le violazioni riscontrate.