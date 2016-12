Weekend da bollino nero sulle strade Scattata la grande fuga verso l'Est

Code sulla A4, bypass lungo A27 e A28 - E' stato attivato intorno alle 11 il bypass autostradale lungo le autostrade A27 Venezia-Belluno fino a Conegliano, e da lì lungo la A28 fino a Portogruaro, per permettere il deflusso dei veicoli diretti verso Trieste, alternativo alla A4.



Traffico intenso sulla A22 - Alta la circolazione di auto sull'Autostrada del Brennero con rallentamenti in direzione nord tra Verona e Rovereto e in direzione sud tra Bolzano e San Michele. Code dal confine austriaco del Brennero fino a Vipiteno. Traffico molto intenso sulla strada statale della Val Pusteria soprattutto in direzione Brunico, come comunica la Centrale della viabilità di Bolzano.



A4, lunghe code verso l'Est e le spiagge - Rallentamenti e code di veicoli ai caselli verso Est Europa e litorale veneto e friulano, lungo l'autostrada A4 Venezia-Trieste. Code in uscita alla barriera di Trieste Lisert e rallentamenti ai caselli di San Donà di Piave e Latisana, in direzione delle località balneari.



Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, traffico intenso in direzione Palmanova e flusso veicolare sostenuto verso Tarvisio e il confine con l'Austria. Sulla A57 tangenziale di Mestre, in direzione di Trieste, traffico intenso e code tra Terraglio e il Bivio con l'A27.



A1 e A14, code e rallentamenti in Emilia Romagna - Disagi fin dal mattino anche sulle autostrade dell'Emilia Romagna, con rallentamenti e code a tratti sull'A1 tra Campegine e Bologna e in A14, da Bologna fino a Castel San Pietro Terme.



Monte Bianco, tre ore di coda verso Italia Traffico intenso al Traforo del Monte Bianco dove, sul lato francese, il tempo di attesa per entrare in Italia è di tre ore. Regolare invece la viabilità verso la Francia. Il traffico è destinato ad aumentare in entrambe le direzioni nella giornata di sabato, fino ad azzerarsi dalle 18, secondo la società di gestione Geie-Tmb.



A14, due feriti per un tamponamento - Incidente sabato mattina sul raccordo autostradale della A14, nei pressi della diramazione per la A25, nel territorio comunale di Santa Teresa di Spoltore (Pescara). Due persone sono rimaste ferite in seguito a un tamponamento.