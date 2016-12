Val Resia, trovato morto sportivo disperso mentre faceva canyoning

E' stato trovato morto, dopo numerose ore di ricerca, lo sportivo escursionista che era disperso in Val Resia (Udine) mentre praticava canyoning. La vittima è uno sloveno di 37 anni, morto per asfissia e per annegamento dopo essere rimasto appeso con la corda, in un salto di roccia, sotto una cascata. I soccorritori hanno liberato il corpo e lo hanno portato in un punto raggiungibile dall'elicottero della protezione civile.