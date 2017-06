Unioni civili, capo scout si sposa col compagno nel Goriziano: parroco lo invita a dimettersi

Uno dei capi scout del paese si sposa con il compagno e il parroco lo "invita" a dimettersi dall'incarico in quanto "non ci sono più le condizioni per svolgere il ruolo di educatore". Accade a Staranzano, piccolo comune in provincia di Gorizia, dove sabato si è svolta la cerimonia di unione civile tra il consigliere comunale Luca Bortolotto e Marco Di Just, uno dei responsabili del gruppo Agesci locale.