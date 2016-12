Udine, via i crocifissi da un reparto dell'ospedale: è polemica

Dalla palazzina "ex infermieri" dell'ospedale di Udine sono scomparsi i crocifissi e scoppia la polemica. Alcuni dipendenti della struttura insieme al consigliere regionale di Forza Italia, Roberto Novelli, sostengono si tratti di un grave attacco ai valori cristiani. Ma i vertici del nosocomio affermano: "I simboli sono stati tolti per lavori di tinteggiatura".

Roberto Novelli è indignato e ritiene la rimozione dei crocifissi "un atto inaccettabile". Il consigliere regionale ha già annunciato un'interrogazione alla giunta Serracchiani perché la versione data dai responsabili dell'ospedale Santa Maria della Misericordia non lo convince. Se i simboli sono stati rimossi per lavori di tinteggiatura, il consigliere si chiede: "Perché non togliere anche i quadri?".



E Novelli ha poi aggiunto che "da alcune fonti interne all'ospedale è emerso che ai dipendenti della Struttura Organizzativa Complessiva Formazione è stato ordinato di togliere i crocifissi da tutti i muri degli uffici, nonché dai luoghi comuni della palazzina Ex Infermieri".



I vertici dell'ospedale continuano a sostenere che si tratti di un malinteso e che i crocifissi torneranno al loro posto appena terminati i lavori, ma Roberto Novelli è determinato a presentare l'interrogazione: "Chiederò alla giunta regionale se l'indicazione di togliere i crocifissi sia stata arbitrariamente assunta dalla dirigente responsabile della Formazione, se la Direzione Generale era stata informata e, in caso affermativo, se si intende avviare un procedimento disciplinare verso chi è venuto meno alla manifestazione di libertà religiosa dei propri collaboratori".