Udine, trovato cadavere di donna

16:43 - Un corpo senza vita è stato trovato in un canale a Cividale del Friuli (Udine). Si tratterebbe del cadavere di Gabriella Paesano, la casalinga di 59 anni di Prepotto, scomparsa dal tardo pomeriggio di domenica. La donna era uscita da un locale a piedi per tornare verso casa, ma non era mai arrivata a destinazione. A notare il corpo nell'acqua è stato un passante che ha allertato la polizia.