Udine, slavina investe scialpinisti: in azione 118 e Soccorso Alpino

Alcune persone, forse scialpinisti, sarebbero rimaste coinvolte dalla slavina che si è scaricata sulle Alpi Giulie, non lontano dagli impianti di Sella Nevea (Udine). Si tratterebbe di un paio di persone, salite in autonomia per un percorso classico, ma fuori dalle piste da sci, chiuse per scarsità di neve. Passando sotto una zona rocciosa sarebbero stati investiti dalla neve. Sul posto il 118, Soccorso Alpino, operatori di Promotur.