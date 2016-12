Udine, scoperto traffico di cani dalla Slovacchia: 49 cuccioli in salvo

Senza acqua, né cibo, stipati in tre scatole all'interno di un furgone: questo lo stato in cui 49 cuccioli di varie razze, senza microcip e documenti per il trasporto, sono stati trovati dalla polizia stradale di Udine che si è imbattuta nell'ennesimo esempio di traffico di animali tra Slovacchia e Italia. Alla guida della vettura un torinese di 60 anni che, acciuffato dopo un inseguimento, è stato denunciato per maltrattamenti e importazione illegale di animali.