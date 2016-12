Udine: scivola e muore in una scarpata, il cane lo veglia e lo fa ritrovare

E' rimasto tutta la notte accanto al corpo senza vita del suo padrone, Alido Timeus, 67enne, e i suoi guaiti hanno permesso ai soccorritori di ritrovare all'alba l'uomo, del quale si erano perse le tracce nel pomeriggio, durante un'escursione in un bosco in Carnia, nella zona di Ovaro (Udine). L'eroe del giorno è un segugio da caccia che ha vegliato per tante ore l'anziano in fondo a una scarpata. Fatale per lui era stata la caduta di circa 300 metri, ma il suo amico a quattro zampe lo aveva raggiunto e non l'ha abbandonato fino al suo recupero.