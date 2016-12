Udine, precipita un aliante: donna muore, grave il figlio Inutile la manovra di emergenza tentata dal pilota

Una donna è morta e il figlio è ricoverato in gravissime condizioni in seguito a un incidente avvenuto a Camino al Tagliamento, in provincia di Udine: l'aliante a bordo del quale stavano volando i due è precipitato sul greto del fiume Tagliamento. Il velivolo era decollato poco lontano, da Pannellia di Codroipo. A pilotare il velivolo era il figlio, al suo fianco era seduta la madre, entrambi di San Paolo al Tagliamento.