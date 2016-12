Udine, incendio distrugge un appartamento

Un violento incendio ha distrutto un appartamento al quarto piano di un condominio a Udine. Il rogo, divampato per cause in corso di accertamento, è iniziato all'interno di una stanza in cui l'inquilino teneva una collezione di circa 2.500 giochi in scatola. E' stato lo stesso uomo a sentire uno scoppio e a chiamare i soccorsi. Un'anziana donna è stata accompagnata in Pronto soccorso per accertamenti.