Udine, Gabriele Paolini si spoglia e ha un malore per il freddo

Gabriele Paolini, nuovamente protagonista, e ancora una volta non proprio in senso positivo. Il personaggio televisivo noto per le apparizioni di disturbo nel corso dei collegamenti esterni in diretta televisiva, ha tenuto stasera una sorta di comizio a Udine all'aperto, nel corso del quale si è spogliato fino a restare in boxer. Dopo qualche minuto, però, si è sentito male per il freddo ed è stato portato in ospedale.