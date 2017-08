Udine, esplosione dopo fuga di gas: due feriti, uno grave

Due persone sono rimaste ferite, una in maniera grave, in un'esplosione nella cucina di un'abitazione ad Aquileia (Udine). A causare lo scoppio sarebbe stata una fuga di gas. Il ferito più grave è un 60enne, che è stato investito da una fiammata quando ha accesso il fornello della cucina, riportando gravi ustioni su varie parti del corpo. E' stato soccorso dagli uomini del 118, intubato e trasferito in eliambulanza in un centro gravi ustionati.