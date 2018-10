Udine, direttore di banca Robin Hood: licenziato per aver "regalato" ai clienti poveri 1 mln di euro

In sette anni aveva più volte messo le mani sui conti correnti dei clienti più ricchi per aiutare quelli più bisognosi. A insaputa degli intestatari dei risparmi, aveva prelevato importi vari per un ammontare complessivo di un milione di euro. Per questa pratica illegale il direttore di banca Gilberto Baschiera è stato licenziato da una filiale nell'Udinese. Accusato di appropriazione indebita e truffa, ha patteggiato due anni con pena sospesa con condizionale.

Come riporta "Il Corriere della Sera" riporta che nonostante processo e perdita del posto, il bancario 50enne non si è pentito: avrebbe agito infatti con l'intezione di ripristinare la giustizia, come un novello Robin Hood.



"Li avrei restituiti tutti quei soldi. Dopo che la vicenda è venuta a galla ho telefonato a tutti quelli a cui avevo sottratto delle somme per spiegare cosa mi avesse spinto. Ho sempre pensato che oltre a tutelare i risparmiatori il nostro compito fosse soccorrere chi ha bisogno". Con queste parole si è giustificato l'ormai ex dirigente della Banca di Carnia e Gemonese del Credito Coperativo diForni di Sopra, in provincia di Udine.