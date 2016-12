Udine, cade da cavallo e viene travolta dall'animale: muore una ragazzina di 12 anni

Una ragazzina di 12 anni è morta dopo essere stata travolta, in seguito a una caduta, dal cavallo che stava cavalcando durante una lezione di equitazione. E' successo in un maneggio di Manzano, in provincia di Udine. La 12enne è stata soccorsa immediatamente e trasportata in elicottero all'ospedale della città, dove è morta alcune ore dopo l'incidente.