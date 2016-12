Udine, bimba colpita da fulmine

Una bambina di 8 anni è stata colpita da un fulmine mentre si trovava in casa di alcuni parenti a Ovaro (Udine), dove imperversava un forte temporale. Pare che fosse con il nonno accanto a un lavatoio, quando si è abbattuta la scarica. Sul posto sono intervenuti un elicottero del 118 e i vigili del fuoco. La bambina è stata portata all'ospedale di Tolmezzo dove è ricoverata in condizioni non gravi: non avrebbe riportato ustioni.