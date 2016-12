Udine, auto pirata investe e ferisce una 18enne: un fermo

Un'auto pirata ha investito una 18enne senza prestarle soccorso. La giovane è stata ritrovata ferita e in stato confusionale di prima mattina, in un fosso a fianco della strada dove è avvenuto l'incidente, nella frazione di Trivignano (Udine). Soccorsa e ricoverata all'ospedale, la ragazza non è in pericolo di vita. Il conducente, un 45enne non instato di ebbrezza, è stato identificato e gli è stata ritirata la patente.