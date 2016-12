Udine, anziano muore in rogo casa

Un anziano di 80 anni, Raimondo Iesse, è morto nella notte in seguito a un'intossicazione da fumo causata dal rogo della mansarda dove viveva, al terzo piano di uno stabile nel centro di Udine. Le fiamme sarebbero divampate a causa di una sigaretta accesa. L'uomo era solo in casa nel momento in cui si è verificato l'incendio. A dare l'allarme sono stati alcuni avventori di un bar nella stessa strada che hanno notato le fiamme.