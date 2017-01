Udine, a Natale investì bimbo e scappò: si costituisce donna ottantenne

Denunciata per lesioni e omissione di soccorso - L'anziana avrebbe spiegato di aver visto il piccolo sbucare improvvisamente sulla strada, proprio davanti alla sua auto e di non essere riuscita dunque ad evitarlo. Fortunatamente, la donna procedeva a velocità ridotta e quindi l'impatto non ha avuto conseguenze fatali per il piccolo, che rimane comunque in terapia intensiva all'ospedale di Udine. La donna è stata denunciata in stato di libertà per lesioni e omissione di soccorso.