Udine, 71enne muore travolto e schiacciato da macchinario

Un uomo di 71 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un macchinario del peso di dieci quintali in un'officina a Esemon di Sotto, frazione di Enemonzo (Udine). Il 71enne stava portando all'interno di un laboratorio artigianale una pressa piegatrice insieme con altre due persone, utilizzando tubi come rulli sui quali farla scorrere. L'apparecchiatura, però, si è inclinata su un lato finendo per rovesciarsi e schiacciare l'anziano.