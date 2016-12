Udine, 38 profughi in una villa storica Ma uno dei proprietari non lo sa

Una vecchia storia di eredità si innesta nel dramma dei profughi che sbarcano in Italia. Il prefetto di Udine ha autorizzato che 38 immigrati fossero ospitati in una villa secentesca friulana. Il proprietario apprende la notizia dai giornali locali e, tramite un legale, chiede l'annullamento dell'atto, perché la storica dimora, trasformata in residence di lusso, non può diventare un albergo. Dietro tutto ci sarebbe l'accordo tra la Croce Rossa del posto e uno degli eredi della villa, che risulta indivisa.