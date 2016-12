16:04 - La Corte d'assise d'appello di Trieste ha confermato la condanna all'ergastolo a carico di Lisandra Aguila Rico, la cubana di 22 anni imputata per il duplice omicidio dei coniugi Rosetta Sostero e Paolo Burgato. Il delitto fu commesso la notte del 19 agosto 2012 in una villetta a Lignano Sabbiadoro in provincia di Udine.