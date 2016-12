Trieste, si scontrano frontalmente due tram: otto feriti

Otto persone sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto due tram che collegano Trieste a Opicina (Trieste). I due mezzi si sono scontrati frontalmente; le cause dello schianto restano ancora da chiarire, ma potrebbe trattarsi di un errore di comunicazione tra le due vetture. I feriti, tra i quali i due autisti, non avrebbero riportato lesioni gravi e sono stati tutti soccorsi e medicati dal personale del 118.