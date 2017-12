Trieste, rapina in villa finisce nel sangue: morto il proprietario

Un uomo di 70 anni è stato trovato morto nel giardino della sua villetta a Opicina, in provincia di Trieste. Aldo Carli sarebbe deceduto nel corso di una rapina. Non è chiaro se l'uomo sia stato sopraffatto durante una colluttazione con i malviventi o se sia morto in seguito a un malore sopravvenuto successivamente. Ferita anche la madre della vittima: la donna presentava ferite al collo dovute a un tentativo di soffocamento.