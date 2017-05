Trieste, per la neonata abbandonata indagata ragazza 16enne

Una ragazza di 16 anni è indagata per la morte della neonata trovata domenica in un giardino condominiale e deceduta in serata all'ospedale Burlo Garofolo di Trieste. La ragazzina abiterebbe con la famiglia, definita dagli inquirenti come "normale", nello stesso stabile in cui è stato rinvenuto il corpicino. La ragazzina è ricoverata all'Ospedale materno-infantile Burlo Garofolo per accertamenti.