Trieste, incendio in appartamento: morta 68enne

Una donna di 68 anni, Franca Giurissevich, è morta nell'incendio divampato nel proprio appartamento a Trieste. La vittima viveva da sola, era ammalata da tempo e non era in grado di muoversi autonomamente. L'appartamento è stato posto sotto sequestro per consentire le indagini. I vigili del fuoco hanno riferito che il rogo è divampato nella notte al secondo piano di un condominio nel rione San Giacomo.