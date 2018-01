Stava chattando mentre era alla guida dell'autobus, a Trieste . Una donna che era a bordo lo ha ripreso con il cellulare e l'azienda per cui lavora, la Trieste Trasporti, lo ha identificato e sospeso in via cautelativa, in attesa di valutare eventuali sanzioni disciplinari contro di lui. E' questo l'ultimo atto di una guerra tra passeggeri e conducenti degli autobus , accusati di maleducazione e scarsa attenzione dai viaggiatori, che hanno pubblicato su Facebook diversi commenti poco lusinghieri sugli autisti.

I conducenti hanno replicato minacciando battaglie legali contro accuse infondate. La risposta è stata questo video, con la passeggera che ha detto al "Piccolo" di Trieste: "Da piazza Goldoni fino in via Foscolo l'autista era talmente impegnato che non si è neanche accorto che lo stavo riprendendo".



Dopo aver preso provvedimenti nei confronti del conducente, l'azienda ha diramato un comunicato per assicurare il suo impegno "affinché episodi analoghi non si debbano più ripetere: il fatto in questione è di estrema gravità per la situazione di pericolo che si è venuta a determinare".