Trieste, 65enne con problemi mentali piccona la fontana di piazza dell'Unità

Arrampicatosi in cima al monumento, il triestino, già noto alle forze dell'ordine, ha cominciato a picconare con un tubo di ferro l'angelo posto alla sua sommità, urlando frasi sconnesse. I danni sono stati ingenti e probabilmente sarebbero stati più gravi qualora non fossero subito intervenuti due capisquadra dei vigli del fuoco che hanno persuaso l'uomo a scendere a terra dopo averlo calmato.



L'uomo, che lamentava il taglio della luce e del gas nella propria abitazione, è stato affidato alle cure psichiatriche. Opere di restauro saranno, invece, necessarie per riparare ai danni subiti dal monumento.



Dalla Pietà di Michelangelo, presa a martellate da un folle australiano, alla fontana della Barcaccia in piazza di Spagna, vittima prescelta dagli ultras olandesi del Feyenoord, passando per i turisti francesi fermati con frammenti delle rovine di Pompei come souvenir: questo è solo l'ultimo caso di una serie di atti vandalici che interessano molteplici monumenti e opere d'arte del Bel Paese.