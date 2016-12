Incastrato da una serie di indizi e di errori - Dragoslav Kostic è stato incastrato da una serie di indizi e di errori. Dall'esame del traffico telefonico e autostradale è emerso che la notte del delitto l'uomo era arrivato in città. Ai poliziotti aveva raccontato di essere invece rimasto sempre in Serbia, e aveva prodotto alcune foto della vettura rimasta "accidentalmente" distrutta da un incendio. Circostanza, quest'ultima, smentita da una consulenza tecnica che ha dimostrato la natura dolosa del rogo.



L'allarme lanciato dalla figlia della vittima - La scomparsa di Slavica Kostic era stata denunciata dalla figlia, allarmata perché la madre, in Italia per lavorare tre settimane come badante a Trieste, non aveva più risposto al telefono dopo il suo arrivo in città. Come già successo in situazioni simili, la Kostic appena arrivata a Trieste avrebbe dovuto dormire a casa dell'ex marito, residente in città.



La svolta grazie alla tecnica del luminol - Nel corso delle indagini è stato di fondamentale importanza il supporto della scientifica che si è avvalsa del luminol per la ricerca di tracce biologiche. Il cadavere è stato trovato in avanzato stato di decomposizione ed è stato possibile riconoscere la vittima solo grazie all'esame del Dna.