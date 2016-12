Terremoto Friuli, Sergio Mattarella a Gemona per 40 anni dal sisma

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella, accompagnato dalla presidente della Regione Debora Serracchiani, si è recato a Gemona, comune in provincia di Udine, tra i più colpiti dal terremoto del 6 maggio 1976. Il Presidente della Repubblica, in visita ufficiale in Friuli-Venezia Giulia per il 40esimo anniversario del sisma, è stato accolto dal sindaco Paolo Urbani nella loggia del municipio.