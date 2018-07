Speleologo italiano è bloccato in una grotta in Slovenia

Uno speleologo triestino che si trovava in esplorazione in una grotta a Orlek, vicino Seana, in Slovenia, e si è fratturato una caviglia e sono in corso le operazioni per salvarlo. I soccorsi sono coordinati da un team sloveno, ma è stato richiesto l'intervento di una squadra italiana del Soccorso Speleologico di Trieste per il supporto medico specializzato in grotta, con un medico e due tecnici. La grotta presenta diverse strettoie.