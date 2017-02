Slavina investe scialpinisti sulle Alpi Giulie: estratte due persone, una è grave

Un gruppo di otto persone, forse scialpinisti, è stato travolto da una slavina sulle Alpi Giulie, non lontano dagli impianti di Sella Nevea (Udine). Sei escursionisti sono rimasti illesi, mentre due sono stati sommersi dalla neve: uno ha riportato ferite lievi a una gamba, mentre l'altro è stato estratto in gravi condizioni. Il gruppo, salito in autonomia per un percorso classico, era fuori dalle piste da sci, chiuse per scarsità di neve.