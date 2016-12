Rogo in casa a Trieste: muore donna

Una donna è stata trovata morta nel suo appartamento al quinto piano di un condominio, a Trieste, all'interno del quale era scoppiato un incendio. I vigili del fuoco, intervenuti dopo una segnalazione dei vicini, sono riusciti a spegnere le fiamme ma hanno rinvenuto la donna senza vita sul letto, probabilmente uccisa dalle esalazioni. Lo stabile è stato messo in sicurezza mentre sono ancora in corso le indagini per accertare la causa del rogo.