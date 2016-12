Regeni, Renzi: Italia vuole verità

"L'Italia non si accontenterà di nessuna verità di comodo" sul caso della morte di Giulio Regeni. Lo ha detto il premier Matteo Renzi. "Consideriamo un passo in avanti importante - ha aggiunto - il fatto che le autorità egiziane abbiano accettato di collaborare, ma proprio per questo potremo fermarci solo davanti alla verità". E ancora: "Lo dobbiamo alla famiglia di Giulio. E, se mi permettete, lo dobbiamo a tutti noi e alla nostra dignità".