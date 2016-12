Regeni,Gentiloni:tesi Egitto dubbie

Le piste evocate da Il Cairo sulla morte di Giulio Regeni sono "improbabili". Lo ha detto il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni in un question time alla Camera. "L'Italia - ha sottolineato - chiede semplicemente ad un Paese alleato la verità e la punizione dei colpevoli" per la fine atroce del ricercatore friulano torturato e barbaramente ucciso in Egitto. "Non ci accontenteremo di una verità di comodo", ha aggiunto.