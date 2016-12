Regeni, Egitto respinge le accuse dell'Ue: "Rispettiamo i diritti umani"

L'Egitto rimanda al mittente le accuse formulate dal Parlamento europeo in merito alla morte di Giulio Regeni. "La risoluzione si basa su affermazioni non supportate da alcuna prova - si legge in una nota del ministero degli Esteri -. Il governo egiziano è impegnato a rispettare i diritti umani e le libertà seriamente e in modo irreversibile". Strasburgo, al contrario, aveva parlato di "tortura e omicidio in circostanze sospette".