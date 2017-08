Dei vandali sono entrati in casa di Mauro Corona a Erto (Pordenone) alle 3:10 di sabato notte, utilizzando una scultura in bronzo che si trovava di fronte alla bottega per infrangere una vetrata. Lo scrittore, che stava riposando all'interno, si è messo al loro inseguimento imbracciando un'accetta . A raccontare la vicenda è il Gazzettino, a cui Corona ha detto: "Se li avessi presi li avrei ammazzati senza pietà".

"Se li avessi presi ci sarebbero stati tre morti", ha affermato l'artista, che poi ha aggiunto: "Li ho rincorsi ed ero armato, ringrazio Sant'Antonio per non essere riuscito a raggiungerli, perchè li avrei ammazzati senza pietà".



I vandalismi hanno riguardato anche altre zone del paese. Corona è convinto si tratti di un gruppo di giovani che era salito in Valcellina per partecipare a una manifestazione sportiva perdendo il controllo dopo aver bevuto fino a notte fonda: "Non bisogna dire che sono ragazzate, non è così", ha detto Corona. "A me non disturba il danno economico e il fastidio di dover sostituire la vetrata, ma l'affronto, l'umiliazione e la vigliaccheria dimostrata. Questi sono dei delinquenti", conclude.



Sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine che stanno analizzando i filmati della video-sorveglianza: una telecamera potrebbe aver inquadrato i vandali proprio mentre fanno cadere la scultura sulla vetrata.